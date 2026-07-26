La partita tra Remo e Vitoria, in programma lunedì, vede la squadra di casa penultima in classifica, mentre l’avversaria è undicesima, con quattro risultati utili consecutivi. La sfida si svolge nella ventesima giornata del Brasileirao. La squadra di casa cerca punti per evitare la retrocessione, mentre quella ospite punta a consolidare la posizione in zona europea. La partita non è considerata un’opportunità di rilancio per entrambe.

Remo-Vitoria è valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì: tv, probabili formazioni, pronostico. Una è penultima in classifica, quella che gioca in casa; l’altra è undicesima, dentro le zone extra-continentali – i preliminare di una delle coppe che si giocano in Brasile – e viene anche da quattro risultati utili di fila. Evidente che il Vitoria sogna di poter lasciare aperta la propria striscia contro una formazione che non riesce a trovare in nessun modo quella continuità della quale avrebbe bisogno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ovvio che per questi motivi ci pare favorito il Vitoria. Anzi, il mi pare lo eliminiamo proprio in questo momento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Remo-Vitoria: non è la partita del rilancio

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