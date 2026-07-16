Pronostico Vitoria-Vasco | la X ci pare scritta

Vitoria-Vasco è una partita della diciannovesima giornata del Brasileirao e si gioca venerdì: tv, probabili formazioni, pronostico. Dopo oltre un mese di stop per il Mondiale torna il campionato brasiliano. In programma c’è la giornata numero 19. E il Vasco, in piena zona rossa, va a giocare contro il Vitoria che ha due punti in più. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La sosta ha sicuramente permesso di lavorare per cercare di risolvere i problemi che si sono visti nella prima parte di annata. Due squadre che non se la passano benissimo, evidentemente, e che avrebbero bisogno di ripartire con un risultato positivo. Soprattutto gli ospiti, ovvio, che sarebbero retrocessi al momento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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