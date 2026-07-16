Pronostico Vitoria-Vasco | la X ci pare scritta
Vitoria e Vasco si affrontano venerdì in una partita della diciannovesima giornata del Brasileirao, dopo più di un mese di pausa per il Mondiale. La partita si gioca in Brasile, con le formazioni ancora da definire. La previsione del pronostico indica una possibile parità, con la “X” come risultato più probabile. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva.
Vitoria-Vasco è una partita della diciannovesima giornata del Brasileirao e si gioca venerdì: tv, probabili formazioni, pronostico. Dopo oltre un mese di stop per il Mondiale torna il campionato brasiliano. In programma c’è la giornata numero 19. E il Vasco, in piena zona rossa, va a giocare contro il Vitoria che ha due punti in più. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La sosta ha sicuramente permesso di lavorare per cercare di risolvere i problemi che si sono visti nella prima parte di annata. Due squadre che non se la passano benissimo, evidentemente, e che avrebbero bisogno di ripartire con un risultato positivo. Soprattutto gli ospiti, ovvio, che sarebbero retrocessi al momento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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