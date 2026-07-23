Il match tra Botafogo e Vitoria, recupero della quarta giornata del Brasileirao, si svolge venerdì. Le due squadre sono entrambe a 25 punti in classifica e cercano di ottenere una vittoria per migliorare la loro posizione. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e le formazioni probabili sono state rese note.

Botafogo-Vitoria è un recupero della quarta giornata del Brasileirao e si gioca venerdì: tv, probabili formazioni, pronostico. Appaiate a quota 25 punti in classifica, Botafogo e Vitoria vorrebbero prendersi l’intero malloppo che permetterebbe di guardare in maniera diversa la graduatoria. Sì, ci sarebbe un bel balzo in avanti e questo stuzzica l’appetito. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Evidente, però, ci sia una squadra favorita ed è quella che gioca in casa: il Botafogo infatti, quando si esprime davanti al proprio pubblico riesce spesso a dare qualcosa in più. Infatti sono tre le vittorie di fila sotto questo aspetto, ed è un segnale di quello che vi abbiamo appena raccontato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Botafogo-Vitoria: arriva l’allungo

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