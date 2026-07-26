Pronostico Palmeiras-Atletico Mineiro | la capolista è senza freni

Palmeiras e Atletico Mineiro si affrontano lunedì nella ventunesima giornata del Brasileirao. La partita si terrà in Brasile, con la trasmissione prevista in televisione. Entrambe le squadre arrivano con risultati positivi e cercano di consolidare le rispettive posizioni in classifica. Le probabili formazioni sono state rese note, ma non sono state ancora ufficializzate. La gara rappresenta un incontro importante per entrambe le compagini in ottica di punti e classifica.

Palmeiras-Atletico Mineiro è valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì: tv, probabili formazioni, pronostico. Sicuramente è il momento migliore della stagione per il Palmeiras, primo in classifica, con sette punti di vantaggio rispetto al Flamengo – battuto in trasferta qualche settimana fa – anche se i biancoverdi hanno una partita in più. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una cosa che non è di poco conto, indubbiamente, ed è anche per questo che i padroni di casa non vogliono sentire parlare e non vogliono permettersi il minimo passo falso. Sono quattro le vittorie di fila in tutte le competizioni, un ruolino decisamente importante e che aiuta, ovviamente, a guardare con estremo interesse a questo match contro un Atletico Mineiro che non sembra minimamente in grado di tenere testa alla capolista. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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