Pronostico Atletico Mineiro-Puerto Cabello | vittoria sorpasso e qualificazione

Da ilveggente.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Sudamericana, si gioca la partita tra Atletico Mineiro e Puerto Cabello. Tre squadre hanno già raggiunto sette punti, mentre una ne ha sei. La sfida potrebbe determinare chi si qualificherà e chi invece dovrà abbandonare la competizione. Le formazioni sono ancora da definire, ma il risultato potrebbe portare a un sorpasso in classifica.

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Atletico Mineiro-Puerto Cabello è valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Sudamericana: probabili formazioni e pronostico  Tre squadre a sette punti e una a sei. Nell’ultima giornata del gruppo B di Copa Sudamericana può succedere di tutto. Ma tutte le squadre sono padrone del proprio destino. Chi vince va avanti, ed è assicurato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E l’Atletico Mineiro, che ha gli stessi punti del Puerto Cabello (anche se al momento i brasiliani sono terzi per via della classifica avulsa) hanno la possibilità con i tre punti che contro la formazione venezuelana sembrano alla portata di prendersi la qualificazione alla fase a eliminazione diretta e forse anche il primo posto nel raggruppamento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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