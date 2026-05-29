Pronostico Vasco da Gama-Atletico Mineiro | obiettivo sorpasso

Vasco da Gama e Atletico Mineiro si affrontano domenica nella 18ª giornata del Brasileirao. La partita sarà trasmessa in televisione e le probabili formazioni sono state comunicate. La sfida rappresenta un’occasione per il Vasco di superare l’avversario in classifica. Il pronostico indica una partita equilibrata, con entrambe le squadre che puntano a conquistare i tre punti.

Vasco-Atletico Mineiro è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico. Divise in classifica da un solo punto, Vasco e Atletico Mineiro si giocano un poco di tranquillità in questa partita. Sì, perché la classifica non è bellissima per nessuno, parliamo della parte bassa, anche se oggettivamente non è che ci sia il rischio di prendersi qualcosa di diverso, semmai, di un campionato anonimo. Pronostico Vasco-Atletico Mineiro: obiettivo sorpasso (AnsaFoto) – Ilveggente.it Contro il Barrasca nel corso della settimana il Vasco ha vinto e lo ha fatto bene centrando la qualificazione alla fase successiva della Copa Sudamericana. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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ATLÉTICO-MG X VASCO DA GAMA: QUEM VENCE O JOGO NO BRASILEIRÃO

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