Malmo e Elfsborg si affrontano nella quattordicesima giornata del campionato svedese. Il Malmo ha due punti in più rispetto all’avversario e una partita in meno da giocare. La sfida rappresenta una delle ultime occasioni per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica. L’ultima volta che le due squadre si sono incontrate risale al 2014.

Malmo-Elfsborg è una partita valida per la quattordicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico Due punti in classifica in più per il Malmo e soprattutto una partita in meno per i padroni di casa. Quindi il distacco potrebbe anche diventare abissale se arrivasse una vittoria nella gara di domenica e se ci aggiungiamo anche l’altra nel recupero che gli ospitanti dovranno affrontare. Solo numeri, che dimostrano comunque una qualità superiore. (Profilo Instagram Malmo) – Ilveggente.it E poi c’è anche un altro dato: l’Elfsborg, l’ultima volta, ha vinto su questo campo nel 2012. Quindi un sacco di tempo fa. Inoltre, negli ultimi quattro scontri diretti che si sono giocati su questo campo, il Malmo ha vinto altrettante volte. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Malmo-Elfsborg: l’ultima volta nel 2014

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