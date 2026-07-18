Pronostico Elfsborg-Sirius | si allunga in alto

La partita tra Elfsborg e Sirius si gioca nella tredicesima giornata del campionato svedese. Attualmente, la squadra in seconda posizione ha nove punti di vantaggio rispetto a quella in terza. La partita si svolge con una gara in meno rispetto alla squadra che occupa la seconda posizione della classifica. Nessuna delle due formazioni ha ancora disputato tutte le partite previste dal calendario stagionale.

Elfsborg-Sirius è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico Una partita in meno rispetto alla seconda della classe che ha anche nove punti di distacco. Il Sirius, dopo dodici giornate di campionato, sta volando. E non ha nessuna intenzione di fermarsi. Meglio aumentare il bottino adesso, visto il momento clamoroso. E meglio sfruttare anche le evidenti problematiche dei padroni di casa. (Profilo Instagram Sirius) – Ilveggente.it L’Elfsborg, infatti, oltre ad essere settimo con 18 punti conquistati in questa prima parte di annata, viene da due sconfitte di fila (e prima cinque pareggi consecutivi) e quindi non conosce il gusto della vittoria da moltissimo tempo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Brommapojkarna-Sirius (domenica 12 luglio 2026 ore 16:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/CPMgiSY #scommesse #pronostici x.com