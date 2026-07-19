Pronostico Kalmar-Malmo | non c’è due senza tre

Da ilveggente.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel campionato svedese, si è disputata la partita tra Kalmar e Malmo, valida per la tredicesima giornata. La sfida ha visto le due squadre affrontarsi per ottenere punti importanti in classifica. La partita si è conclusa con un risultato che ha confermato una serie di tre incontri senza vittorie per una delle due formazioni.

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Kalmar-Malmo è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico  La sfida tra Kalmar e Malmo, valida per la giornata numero 13 del campionato svedese, mette in palio dei punti pesantissimi. Parliamo di due squadre che non sono partite benissimo e che sperano di risollevare le sorti della propria classifica. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I padroni di casa, dopo tre vittorie di fila, nel turno della passata settimana hanno perso sul campo dell’Hammarby. Una sconfitta quasi scontata per quello che è il valore. Mentre il Malmo viene da quattro utili di fila che permettono di guardare con un certo interesse a delle posizioni di classifica che fino a poco tempo fa sembravano irrangiungibili. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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