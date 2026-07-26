Problema difesa il Napoli accelera per Tiago Gabriel
Il Napoli sta accelerando sull'acquisto di Tiago Gabriel per coprire l'assenza di Buongiorno, che sarà fuori dai campi per circa 34 mesi a causa di un intervento al ginocchio. La società sta cercando un sostituto in difesa per rafforzare la rosa in vista delle prossime competizioni. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di chiusura dell'affare o sul valore dell'operazione.
La dirigenza partenopea è al lavoro sul mercato per trovare il sostituto in difesa di Alessandro Buongiorno, operato al ginocchio e che resterà lonatano dai campi per 34 mesi. Un ulteriore elemento a favore dell’operazione è rappresentato dallo status di under del difensore nella lista della Serie A, dettaglio che permetterebbe al Napoli di inserirlo senza occupare ulteriori slot. Resta però da trovare un’intesa con il Lecce valuta il cartellino del giocatore non meno di 20 milioni di euro. Il Napoli riflette sulla cifra, ma è consapevole della necessità di intervenire nel reparto arretrato per evitare di iniziare la stagione con una difesa in piena emergenza. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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Il Napoli monitora Tiago Gabriel. Il Lecce spara alto, Manna rifletteLa priorità assoluta del Napoli è certamente (oltre alle cessioni) è l'acquisto di un difensore centrale che possa sostituire Alessandro Buongiorno (che rischia di stare fermo per almeno cinque mesi). msn.com
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