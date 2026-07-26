problema difesa il napoli accelera per tiago gabriel

Notizia in breve

Il Napoli sta accelerando sull'acquisto di Tiago Gabriel per coprire l'assenza di Buongiorno, che sarà fuori dai campi per circa 34 mesi a causa di un intervento al ginocchio. La società sta cercando un sostituto in difesa per rafforzare la rosa in vista delle prossime competizioni. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di chiusura dell'affare o sul valore dell'operazione.