Gatti in pole per la difesa il Napoli valuta Tiago Gabriel
Il Napoli sta considerando l'acquisto di Tiago Gabriel per rafforzare la difesa. La società sta valutando questa opzione come possibile intervento nel reparto arretrato. La decisione finale non è ancora stata presa. La notizia è stata riportata da ForzAzzurri.net.
Il Napoli prepara un intervento per completare il reparto arretrato. La società sta valutando. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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