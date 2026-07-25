Il brutto infortunio di Buongiorno ha completamente rivoluzionato i piani di mercato in casa Napoli, g ià profondamente frenati dal diktat del presidente di cedere prima di acquistare. Al 25 luglio, il Napoli ha bisogno di un difensore centrale. I nomi sono diversi, ma indubbiamente qualcuno è più promettente di altri. Il punto di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Gabriel ha 21 anni, e non occuperebbe spazio in lista perché è nato nel dicembre 2004 e la serie A considera under tutti quelli nati dal 1° gennaio 2004. Napoli, Manna su Tiago Gabriel. Scrive Fabio Mandarini sul Corsport a proposito della ricerca del difensore centrale: “ La ricerca di un pro­filo fun­zio­nale, in grado sia di aumen­tare la com­pe­ti­ti­vità in mar­ca­tura sia di sod­di­sfare le esi­genze di lista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, per la difesa meglio l’under Tiago Gabriel (costa 25 milioni)

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