Napoli per la difesa meglio l’under Tiago Gabriel costa 25 milioni

Da ilnapolista.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A causa di un grave infortunio di un difensore, le strategie di mercato del Napoli sono cambiate. La squadra ora preferisce puntare sull’under Tiago Gabriel, il cui costo si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Questa decisione si inserisce in un quadro già segnato dalla richiesta del presidente di vendere prima di comprare. La modifica nei piani di mercato ha portato a una revisione delle priorità di acquisto.

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Il brutto infortunio di Buongiorno ha completamente rivoluzionato i piani di mercato in casa Napoli, g ià profondamente frenati dal diktat del presidente di cedere prima di acquistare. Al 25 luglio, il Napoli ha bisogno di un difensore centrale. I nomi sono diversi, ma indubbiamente qualcuno è più promettente di altri. Il punto di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Gabriel ha 21 anni, e non occuperebbe spazio in lista perché è nato nel dicembre 2004 e la serie A considera under tutti quelli nati dal 1° gennaio 2004. Napoli, Manna su Tiago Gabriel. Scrive Fabio Mandarini sul Corsport a proposito della ricerca del difensore centrale:  “ La ricerca di un pro­filo fun­zio­nale, in grado sia di aumen­tare la com­pe­ti­ti­vità in mar­ca­tura sia di sod­di­sfare le esi­genze di lista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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