Priorità salute mentale Seguiti 2750 bambini E la domanda cresce

L’assessora regionale ha dichiarato che la salute mentale rappresenta una priorità legislativa. A Prato, più di 2.750 bambini e adolescenti sono seguiti dai servizi dedicati. Negli ultimi anni, si è registrato un aumento significativo della domanda di supporto.

"La salute mentale è una delle priorità della legislatura". Così l’assessora regionale Monia Monni, che ricorda che a Prato sono oltre 2.750 i bambini e gli adolescenti seguiti dai servizi dedicati: "E negli ultimi anni la domanda è cresciuta in modo significativo", spiega. La risposta? "Abbiamo rafforzato l’organizzazione dei servizi, sviluppato percorsi dedicati con il mondo della cultura, dello sport e del terzo settore e da ottobre sarà operativa una figura psicologica dedicata agli esordi giovanili e al passaggio tra i servizi dell’età evolutiva e quelli per adulti". "Prato – continua l’assessora – è anche il centro di riferimento aziendale per i disturbi della personalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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