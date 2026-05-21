Il ' Giro d' Italia delle cure palliative pediatriche' fa tappa in città | 60 bambini seguiti in provincia
Sabato 23, tra le 9.30 e le 12, si svolge a Ferrara un evento dedicato alle cure palliative pediatriche. La manifestazione coinvolge la città e si concentra sull’assistenza a 60 bambini in provincia. L’appuntamento fa parte di un percorso nazionale che mira a sensibilizzare e informare sulla gestione delle cure per i bambini con malattie croniche o terminali. La giornata si svolge in una sede del centro storico, con interventi e attività dedicate alle famiglie e agli operatori sanitari.
Fa tappa anche a Ferrara il Giro d'Italia della cure palliative pediatriche, sabato 23 dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Municipale, un evento per promuovere un modello di cura fondato sulla responsabilità condivisa e sulla solidarietà.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayDopo il successo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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