Non solo psichiatria | la salute mentale è una responsabilità collettiva

La tragedia avvenuta a Modena ha portato all’attenzione il tema della salute mentale, evidenziando come non sia solo una questione clinica, ma una responsabilità condivisa. Recenti studi e interventi mostrano che il benessere psicologico dipende anche da fattori sociali e collettivi. La discussione si sta ampliando oltre il settore psichiatrico, coinvolgendo istituzioni e comunità. L’attenzione pubblica si concentra sulla necessità di strategie più integrate per affrontare il problema.

La tragedia di Modena ha riacceso i riflettori su un tema cruciale e troppo spesso trascurato: la salute mentale. Senza entrare nel merito del caso specifico, questo drammatico evento offre l’occasione per ricordare che la salute psichica non è un fatto privato né una questione esclusivamente medica. È un diritto fondamentale e un bene comune relazionale, una componente essenziale della salute globale che riguarda tutti. Un approccio olistico contro i riduzionismi. La salute mentale è multi determinata. In essa convergono fattori biologici, psicologici, sociali, culturali e ambientali. Per questo richiede un approccio olistico, secondo il modello One Health, capace di superare ogni forma di riduzionismo. 🔗 Leggi su Newsagent.it

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LA SANTÉ MENTALE: Une responsabilité collective au Gabon

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