Un principio d’incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio all’interno di un’azienda a Sesto Fiorentino, in via dell’Osmannoro. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso per contenere il fuoco e prevenire danni ingenti. Non sono state segnalate persone ferite o coinvolte. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incendio e i danni subiti dall’edificio.

SESTO FIORENTINO – Un principio d’incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio all’interno della Baxter, situata in via dell’Osmannoro, a Sesto Fiorentino, mobilitando un imponente schieramento di soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 17,45, quando le fiamme si sono liberate in un locale esterno adiacente al capannone di produzione. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Firenze, giunte dai distaccamenti di Firenze Ovest e Calenzano con il supporto dei colleghi del comando di Prato. Gli operatori, supportati da due autobotti, un’autoscala e dal nucleo specializzato Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico), sono riusciti a penetrare nell’area interessata e a domare il rogo in tempi estremamente rapidi, avviando poi le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della struttura. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Principio d’incendio alla Baxter di Sesto Fiorentino: intervento lampo per evitare danni ingenti

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