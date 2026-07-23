Uragano lampo sulla città Una strage di alberi e danni ingenti sui tetti

Un’onda di pioggia e grandine ha investito Falconara nel pomeriggio di martedì, causando circa 70 segnalazioni al Centro operativo comunale. Alberi abbattuti e tetti danneggiati sono i principali danni segnalati. La forte perturbazione, durata poche ore, ha provocato danni ingenti in tutta la città e sulla costa. Nessuna informazione su vittime o feriti. La situazione è sotto controllo, e le operazioni di verifica sono in corso.

Quasi 70 segnalazioni gestite dal Centro operativo comunale nel pomeriggio di martedì, danno misura della bomba d’acqua e grandine che dalle 15 ha flagellato Falconara e la sua costa. Circostanza che indotto Comune, amministratori e dirigenti a schierare in campo un ampio gruppo di tecnici, operai, Protezione civile, Polizia locale, forze dell’ordine insieme a squadre di pubblica illuminazione, vigili del fuoco, Enel e Marche Multiservizi. Chiamate e messaggi sono proseguite al numero d’emergenza fino a sera. "La violenza e la rapidità con cui il maltempo ha colpito Falconara hanno richiesto una risposta immediata – commenta a margine la sindaca Stefania Signorini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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