Un calciatore nato nel 2004 è stato scelto come primo giovane con possibilità di titolare dopo l’addio di un altro giocatore. È stato acquistato da un club europeo e non avrà molto tempo per ambientarsi, considerando le aspettative che lo circondano. La sua presenza rappresenta un cambiamento nel reparto, con l’obiettivo di colmare il vuoto lasciato dal precedente giocatore.

di Lorenzo Vezzaro Il classe 2004 prelevato dall’Union Saint-Gilloise non avrà tempo per l’apprendistato: eredità pesante per Khalaili dopo l’addio di Dumfries. L’acquisto di Anan Khalaili rappresenta uno snodo cruciale per il nuovo mercato dell’ Inter, improntato sui giovani di prospettiva e sull’addio ai parametri zero dagli ingaggi pesanti. Il talento classe 2004, prelevato dall’ Union Saint-Gilloise, si porta dietro un peso specifico differente rispetto a tutti gli altri innesti completati finora dalla dirigenza. Non si tratta di una bocciatura tecnica per gli altri, ma di un presunto impatto sulla squadra che lo costringerà a bruciare le tappe. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Il peso di Khalaili sul nuovo corso: l’israeliano è il primo giovane con le pretese da titolare

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