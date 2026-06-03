Dolore e lacrime per Sabrina morta a 53 anni | Una donna solare amante della vita

Da bresciatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Brescia piange la scomparsa di Sabrina Farina, deceduta a 53 anni a causa di una grave malattia. La donna era nota per il suo carattere solare e il suo amore per la vita. La notizia ha suscitato dolore e commozione tra amici e familiari, che le hanno reso omaggio con ricordi e testimonianze. La morte prematura ha lasciato un vuoto tra coloro che la conoscevano.

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Brescia piange la prematura scomparsa di Sabrina Farina, spentasi all'età di 53 anni a seguito di una grave malattia. In città era molto conosciuta: il suo percorso professionale l'aveva portata prima in Provincia e poi in Regione Lombardia, dove aveva costruito nel tempo una reputazione solida. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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