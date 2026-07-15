Il docente di sostegno è davvero docente della classe? Una riflessione sull’Esame di Maturità Lettera

Da orizzontescuola.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'Esame di Maturità, il docente di sostegno non partecipa alla commissione come membro ufficiale, anche se ha seguito lo studente durante l'anno. La sua presenza si limita a supportare l'alunno, senza ruoli ufficiali nelle prove o nella valutazione. Questa differenza rispetto alla fase scolastica, dove è contitolare dell'educazione, solleva domande sulla sua reale funzione durante l'esame finale.

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Inviata da Ilaria Karol Rendina - Perché il principio della contitolarità, pienamente riconosciuto durante l'anno scolastico e perfino negli esami del primo ciclo, sembra affievolirsi proprio nell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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