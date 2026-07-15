Il docente di sostegno è davvero docente della classe? Una riflessione sull’Esame di Maturità Lettera
Durante l'Esame di Maturità, il docente di sostegno non partecipa alla commissione come membro ufficiale, anche se ha seguito lo studente durante l'anno. La sua presenza si limita a supportare l'alunno, senza ruoli ufficiali nelle prove o nella valutazione. Questa differenza rispetto alla fase scolastica, dove è contitolare dell'educazione, solleva domande sulla sua reale funzione durante l'esame finale.
Inviata da Ilaria Karol Rendina - Perché il principio della contitolarità, pienamente riconosciuto durante l'anno scolastico e perfino negli esami del primo ciclo, sembra affievolirsi proprio nell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
La prof di sostegno durante la ricreazione
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