Il docente di sostegno è davvero docente della classe? Una riflessione sull’Esame di Maturità Lettera

Durante l'Esame di Maturità, il docente di sostegno non partecipa alla commissione come membro ufficiale, anche se ha seguito lo studente durante l'anno. La sua presenza si limita a supportare l'alunno, senza ruoli ufficiali nelle prove o nella valutazione. Questa differenza rispetto alla fase scolastica, dove è contitolare dell'educazione, solleva domande sulla sua reale funzione durante l'esame finale.

Inviata da Ilaria Karol Rendina - Perché il principio della contitolarità, pienamente riconosciuto durante l'anno scolastico e perfino negli esami del primo ciclo, sembra affievolirsi proprio nell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La prof di sostegno durante la ricreazione

Notizie e thread social correlati

Docente di sostegno, il CNDDU propone una nuova denominazione: “Docente per l’Accessibilità Educativa e l’Innovazione Inclusiva”Il CNDDU ha proposto di cambiare la denominazione del ruolo di docente di sostegno in “Docente per l’Accessibilità Educativa e l’Innovazione...

Riconferma docente sostegno 2026: basta la nominabilità su una qualsiasi classe di concorso? Il chiarimentoPer mantenere l’incarico di docente di sostegno nel 2026, non è necessario essere stati nominati su una specifica classe di concorso.

Temi più discussi: Anita prende 100 alla Maturità: La disabilità non è commiserazione; I nomi dei 100 all'esame di Maturità sono eccellenze astigiane; Sostegno, i docenti specializzati INDIRE: I dati sulla mobilità smentiscono il modello TFA; TFA sostegno XI ciclo, guida per docenti su requisiti e procedure (FLC CGIL).

Il colloquio di matematica nella nuova maturità: verso uno standard valutativo e metodologico?Sono un docente di Matematica e Fisica nei licei classici e scientifici e porto alla vostra attenzione una riflessione nata direttamente sul campo. Ho ricoperto il ruolo di Presidente di commissione n ... tecnicadellascuola.it

I nomi dei 100 all'esame di Maturità sono eccellenze astigianeLa curiosa storia di madre e figlio promossi fianco a fianco all'Artom e l'orgoglio della dirigente per le studentesse del Castigliano ... lanuovaprovincia.it