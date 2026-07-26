Le autorità tedesche stanno cercando un sospettato latitante legato all’attacco con un furgone avvenuto durante il Pride a Berlino, che ha provocato un morto e 16 feriti. È stato emesso un mandato di ricerca nei suoi confronti. L’incidente si è verificato nei pressi dell’evento, ma non sono stati resi noti dettagli sulla dinamica. La polizia continua le indagini per identificare e arrestare il sospettato.

Le autorità tedesche hanno emesso un mandato di ricerca nei confronti di un sospettato latitante coinvolto nell’incidente in cui un furgone ha investito la folla nei pressi del Pride di Berlino, causando la morte di una persona e il ferimento di almeno altre 16. La polizia e la procura hanno chiesto aiuto per rintracciare il sospettato ventunenne, identificato come Abdul B. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pride Berlino, si cerca il sospettato per l'attentato che ha causato un morto e 16 feriti

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BERLIN PRIDE HORROR: One killed, several left injured after vehicle rams crowd

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