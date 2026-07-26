Nella sera di sabato 25 luglio a Berlino, un uomo alla guida di un veicolo commerciale ha investito la folla nei pressi del Pride, provocando un morto e 16 feriti. Di questi, 11 sono in condizioni gravi. La polizia ha avviato le ricerche per rintracciare l’autore dell’attacco, che sembra essere di matrice islamica. Non sono stati forniti dettagli sul movente o sull’identità dell’autore.

Il terrorismo di matrice islamica insanguina a ncora una volte le strade l'Europa. Nella sera di sabato 25 luglio, ai margini del Pride di Berlino, un uomo alla guida di un veicolo commerciale ha investito la folla, causando un morto e 16 feriti, di cui 11 "in gravi condizioni" secondo i vigili del fuoco. Dominik Pretz, portavoce dei vigili del fuoco di Berlino, ha riferito di "17 persone investite, di cui una deceduta sul luogo dell'intervento". "Tra le 16 persone ferite ce ne sono tre in condizioni critiche, otto feriti gravi e cinque feriti lievi", ha aggiunto Pretz. Oltre ai feriti, 30 testimoni degli eventi, ancora sotto shock, sono stati assistiti sul posto, ha precisato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Attentato a Berlino, islamista investe la folla al Pride: un morto e 16 feriti. È caccia all'uomo

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