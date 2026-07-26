Un furgone bianco ha travolto la folla al Pride nel parco di Tiergarten, Berlino, intorno alle 22 del 25 luglio. Il veicolo ha investito le persone radunate, causando la morte di una donna e ferendo gravemente altre sedici. La polizia sta cercando un uomo di 21 anni, sospettato di essere alla guida del mezzo. La zona è stata isolata per gli accertamenti.

Un furgone è piombato sulla folla a Berlino, durante i festeggiamenti del Pride. Intorno alle 22 del 25 luglio, un minivan bianco è stato visto entrare nel parco cittadino di Tiergarten e investire le persone che si erano radunata al suo interno, causando, la morte di una donna e il ferimento di altre sedici, alcune delle quali in modo grave. La polizia ritiene di aver identificato almeno un sospetto. Si tratta di Abdul B. di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri suoi complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. “Il sospetto è noto alla polizia. Sappiamo che è un membro di ambienti islamisti qui a Berlino e la nostra ricerca di questa persona sta procedendo a pieno ritmo”, ha dichiarato il portavoce della polizia della capitale tedesca, Florian Nath. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Berlino, furgone sulla folla durante il Pride: morta una donna e 16 feriti. Si cerca un 21enne

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