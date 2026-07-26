pride berlino organizzatori chiedono a partecipanti di lasciare evento dopo attacco

Notizia in breve

Sabato sera, durante il Pride di Berlino, un video mostra il momento in cui ai partecipanti è stato chiesto di lasciare l’area del concerto alla Porta di Brandeburgo. La richiesta è arrivata dopo che un furgone ha investito dimostranti in una zona vicina, causando un morto e 16 feriti. La polizia ha interrotto l’evento musicale e ha invitato la folla a evacuare la zona.