Pride Berlino organizzatori chiedono a partecipanti di lasciare evento dopo attacco
Sabato sera, durante il Pride di Berlino, un video mostra il momento in cui ai partecipanti è stato chiesto di lasciare l’area del concerto alla Porta di Brandeburgo. La richiesta è arrivata dopo che un furgone ha investito dimostranti in una zona vicina, causando un morto e 16 feriti. La polizia ha interrotto l’evento musicale e ha invitato la folla a evacuare la zona.
In un video girato da un partecipante al Pride di Berlino viene immortalato il momento in cui sabato sera è stato chiesto alla folla di lasciare il concerto alla Porta di Brandeburgo dopo che un furgone ha investito i dimostranti in un’altra area della manifestazione, vicino a quella dello show musicale, uccidendo una persona e ferendone altre 16. Il video mostra un organizzatore dell’evento sul palco che annuncia: “Purtroppo, dobbiamo concludere l’evento in anticipo a causa di una situazione difficile. Vi preghiamo di dirigervi con calma verso le uscite. Vi preghiamo di evitare il percorso verso la Colonna della Vittoria”. La polizia è alla caccia di un sospettato ventunenne, identificato come Abdul B. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Berlin Pride Hundreds of Thousands Join Christopher Street Day Parade | CSD 2026
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