Pride Berlino organizzatori chiedono a partecipanti di lasciare evento dopo attacco

Da lapresse.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato sera, durante il Pride di Berlino, un video mostra il momento in cui ai partecipanti è stato chiesto di lasciare l’area del concerto alla Porta di Brandeburgo. La richiesta è arrivata dopo che un furgone ha investito dimostranti in una zona vicina, causando un morto e 16 feriti. La polizia ha interrotto l’evento musicale e ha invitato la folla a evacuare la zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In un video girato da un partecipante al Pride di Berlino viene immortalato il momento in cui sabato sera è stato chiesto alla folla di lasciare il concerto alla Porta di Brandeburgo dopo che un furgone ha investito i dimostranti in un’altra area della manifestazione, vicino a quella dello show musicale, uccidendo una persona e ferendone altre 16. Il video mostra un organizzatore dell’evento sul palco che annuncia: “Purtroppo, dobbiamo concludere l’evento in anticipo a causa di una situazione difficile. Vi preghiamo di dirigervi con calma verso le uscite. Vi preghiamo di evitare il percorso verso la Colonna della Vittoria”. La polizia è alla caccia di un sospettato ventunenne, identificato come Abdul B. 🔗 Leggi su Lapresse.it

pride berlino organizzatori chiedono a partecipanti di lasciare evento dopo attacco
© Lapresse.it - Pride Berlino, organizzatori chiedono a partecipanti di lasciare evento dopo attacco
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Berlin Pride Hundreds of Thousands Join Christopher Street Day Parade | CSD 2026

Video Berlin Pride Hundreds of Thousands Join Christopher Street Day Parade | CSD 2026

Notizie e thread social correlati

Berlino, furgone piomba sulla folla al Pride di Berlino: un morto e diversi feriti, autista in fugaUn furgone bianco ha investito un gruppo di persone durante il Pride di Berlino, causando un morto e diversi feriti.

L’attentato al Pride di BerlinoSabato sera alle 22, un’auto ha investito la folla nel parco di Tiergarten a Berlino durante il Pride, uccidendo una persona e ferendone 16.

Si parla di: Pride Berlino, furgone si lancia sulla folla: un morto e almeno 16 feriti; Attentato mortale al Gay Pride di Berlino: spunta la pista islamica.

pride berlino pride berlino organizzatori chiedonoGermania: auto si lancia sulla folla al Pride di Berlino - foto**Un veicolo si è lanciato contro la folla durante la parata del Pride a Berlino. Secondo quanto riferito da testimoni oculari ... agenzianova.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web