Un van ha investito la folla durante il Pride a Berlino, causando un morto e 29 feriti. Il ministro dell’Interno tedesco ha dichiarato che si tratta di un attacco terroristico di matrice islamista. L’incidente è avvenuto sabato sera, quando il veicolo ha attraversato la zona affollata. Le autorità stanno indagando sulle motivazioni e sui responsabili dell’attacco.

Tutto sembra indicare che “abbiamo a che fare con un attacco terroristico islamista”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno tedesco, Alexander Dobrindt, parlando di quanto accaduto sabato sera a Berlino, dove un van è piombato sulla folla durante il Pride, provocando la morte di una donna e il ferimento di altre 29 persone. Il sospettato, Abdul B., è in fuga e per questo in Germania è in atto un massiccio dispiegamento di forze di polizia. Dobrindt ha tenuto una conferenza stampa insieme al sindaco di Berlino, Kai Wegner, al Tiergarten di Berlino, luogo dell’attacco di ieri. Dobrindt ha affermato che il sospettato era già finito nel mirino delle autorità in passato a causa di numerosi reati precedenti, sui quali non ha fornito dettagli, e anche a causa della “radicalizzazione e dell’appartenenza alla scena islamista”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pride Berlino, ministro dell'Interno tedesco: "E' un attentato terroristico islamista"

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