Durante il Pride di Berlino si è verificato un attentato con un furgone che ha investito diverse persone. La polizia ha arrestato un cittadino iraniano che si trovava a bordo del veicolo. Il principale sospettato, già condannato in passato per un piano terroristico e tentato ingresso in Siria per unirsi all’Isis, è stato identificato come il presunto responsabile. Le autorità definiscono l’atto come terrorismo islamista.

Fermato un cittadino iraniano che sarebbe stato a bordo del furgone. Il principale sospettato, Abdul Ballout, era già stato condannato per un piano terroristico e aveva tentato di unirsi all’Isis Si aggrava il bilancio ed emergono nuovi dettagli dall’indagini sull’attentato avvenuto durante il Pride di Berlino. Il ministro dell’Interno tedesco, Alexander Dobrindt, ha annunciato che i feriti sono saliti a 29 e ha definito l’assalto “un attentato terroristico islamista”. Secondo quanto riferito in conferenza stampa, il presunto attentatore avrebbe utilizzato un furgone per investire la folla e successivamente avrebbe aggredito alcuni passanti con un coltello o con “un altro strumento contundente”, provocando ferite anche gravi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Attentato Pride di Berlino, arrestato un presunto passeggero del van, il ministro: “È terrorismo islamista”

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