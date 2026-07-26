Attentato al Pride di Berlino il ministro tedesco | È terrorismo islamista Caccia a un 21enne vicino all’Isis – Il video

Il ministro degli Interni tedesco ha definito l’attacco al Pride di Berlino come un “attentato terroristico islamista”. Sul luogo, la polizia sta cercando un 21enne sospettato di legami con l’Isis. Un video mostra le fasi dell’attacco, mentre il bilancio delle persone coinvolte non è ancora definitivo. La procura sta coordinando le indagini per identificare eventuali complici.

L’attacco al Pride di Berlino è stato «un attentato terroristico islamista ». A dirlo è il ministro degli Interni tedesco, Alexander Dobrindt, che ha anche aggiornato sul bilancio delle persone rimaste coinvolte. Le stime più recenti parlano di una donna morta in ospedale a causa delle lesioni riportate e 29 feriti. Alla guida del van che si è lanciato sulla folla, secondo la polizia, c’era il 21enne Abdul Ballout, ancora in fuga. Secondo il ministro Dobrindt, il giovane avrebbe usato il veicolo per investire più persone possibili. Dopodiché, ha usato un coltello «o un altro strumento contundente» per aggredire i passanti. Caccia al 21enne Abdul Ballout. 🔗 Leggi su Open.online

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Secondo la Bild, la polizia di Berlino ha specificato che il sospettato per l'attentato con furgone al Gay Pride si chiama Abdul Ballout e sarebbe un sostenitore dello Stato Islamico. EPA/CLEMENS BILAN EPA/CLEMENS BILAN x.com

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