Il cancelliere tedesco ha dichiarato che le forze dell’ordine individueranno il sospettato per l’attentato avvenuto al Pride di Berlino sabato sera. Ha inoltre invitato la popolazione a non lasciarsi intimidire dagli attacchi, sottolineando che tali azioni mirano a creare divisioni.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha promesso che le forze dell’ordine troveranno il sospettato per l’ attentato di sabato sera al Pride di Berlino e ha chiesto di non lasciarsi intimidire. “Vorrei dire questo ai partecipanti al Christopher Street Day qui a Berlino, ma anche in tutta la Germania: non lasciatevi intimidire, non lasciamoci intimidire”, ha detto Merz, “questi atti hanno un unico scopo: mirano a dividere la nostra società. Vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo: ovvero la nostra apertura e la nostra libertà”. Merz ha parlato davanti alla chiesa di Santa Maria a Berlino, dove si sta svolgendo una funzione in memoria delle vittime dell’attacco, che ha provocato un morto e 29 feriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pride Berlino, Merz: "Gli attacchi puntano a dividerci, non lasciamoci intimidire"

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