Pride Berlino Merz | Gli attacchi puntano a dividerci non lasciamoci intimidire

Da lapresse.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il cancelliere tedesco ha dichiarato che le forze dell’ordine individueranno il sospettato per l’attentato avvenuto al Pride di Berlino sabato sera. Ha inoltre invitato la popolazione a non lasciarsi intimidire dagli attacchi, sottolineando che tali azioni mirano a creare divisioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha promesso che le forze dell’ordine troveranno il sospettato per l’ attentato di sabato sera al Pride di Berlino e ha chiesto di non lasciarsi intimidire. “Vorrei dire questo ai partecipanti al Christopher Street Day qui a Berlino, ma anche in tutta la Germania: non lasciatevi intimidire, non lasciamoci intimidire”, ha detto Merz, “questi atti hanno un unico scopo: mirano a dividere la nostra società. Vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo: ovvero la nostra apertura e la nostra libertà”. Merz ha parlato davanti alla chiesa di Santa Maria a Berlino, dove si sta svolgendo una funzione in memoria delle vittime dell’attacco, che ha provocato un morto e 29 feriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

pride berlino merz gli attacchi puntano a dividerci non lasciamoci intimidire
© Lapresse.it - Pride Berlino, Merz: "Gli attacchi puntano a dividerci, non lasciamoci intimidire"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Berlino, Merz sul luogo dell’attentato al Pride: “Verificare eventuali lacune nei controlli”

Attentato al Pride di Berlino, Merz promette pene severe: “Atto ripugnante”. Cordoglio e reazioni anche dall’ItaliaUn minivan bianco ha investito diverse persone nel parco di Tiergarten, durante il Pride di Berlino, sabato sera.

Temi più discussi: Berlino: furgone sulla folla durante una manifestazione LGBTQIA+, un morto e 16 feriti; Furgone contro il Pride a Berlino, un morto e 29 feriti: un arresto; Berlino, furgone sulla folla al Pride: un morto e 16 feriti, conducente in fuga; Berlino, l’attentatore sarebbe un 21enne.

pride berlino pride berlino merz gliAttacco sulla folla del Pride a Berlino, ucciso l'attentatore dopo uno scontro a fuoco con la poliziaLa polizia ha fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau, dove c'è stato uno scontro a fuoco. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto. ansa.it

pride berlino pride berlino merz gliFurgone contro il Pride a Berlino, un morto e 29 feriti: un arrestoLa polizia di Berlino ha pubblicato una foto segnaletica del presunto attentatore, identificato nel 21enne Abdul e mette in guardia affermando che è armato e pericoloso ... ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web