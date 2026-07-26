Berlino Merz sul luogo dell’attentato al Pride | Verificare eventuali lacune nei controlli

Notizia in breve

Il cancelliere ha visitato il luogo dell’attentato durante il Pride a Berlino, dove ha reso omaggio alle vittime e ha dichiarato che nessuno dei feriti è in pericolo di vita. È stata arrestata una persona sospettata di aver compiuto l’attacco. Il governo ha annunciato controlli più rigorosi e ha promesso di verificare eventuali lacune nelle misure di sicurezza.