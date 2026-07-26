Berlino Merz sul luogo dell’attentato al Pride | Verificare eventuali lacune nei controlli
Il cancelliere ha visitato il luogo dell’attentato durante il Pride a Berlino, dove ha reso omaggio alle vittime e ha dichiarato che nessuno dei feriti è in pericolo di vita. È stata arrestata una persona sospettata di aver compiuto l’attacco. Il governo ha annunciato controlli più rigorosi e ha promesso di verificare eventuali lacune nelle misure di sicurezza.
Il cancelliere rende omaggio alle vittime, assicura maggiore sicurezza e conferma che nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Arrestata una persona vicina al principale sospettato Dopo la cerimonia commemorativa nella chiesa di Santa Maria ad Alexanderplatz, il cancelliere tedesco Friedrich Merzha visitato il luogo dell’attentato avvenuto durante ilPride di Berlino, nei pressi del Tiergarten. Il capo del governo ha dichiarato che sarà necessario accertare se ci siano state lacune nei controlli di sicurezza, ribadendo che lo Stato farà tutto il possibile, nel rispetto dello Stato di diritto, per limitare la libertà d’azione di chi minaccia la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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