Un minivan bianco ha investito diverse persone nel parco di Tiergarten, durante il Pride di Berlino, sabato sera. L’incidente si è verificato intorno alle 22, mentre partecipanti al corteo si trovavano nell’area. Il cancelliere tedesco ha definito l’atto “ripugnante” e ha promesso pene severe. Anche in Italia sono state espresse reazioni di cordoglio.

“Che atto ripugnante a Berlino”, ha scritto su X il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo i fatti di Berlino, dove alle 22 di sabato 25 luglio un minivan bianco è entrato nel parco cittadino di Tiergarten investendo le persona presenti per partecipare al Christopher Street Day, il Pride berlinese. “Centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo hanno celebrato pacificamente il Christopher Street Day. Volevano una convivenza fondata sul rispetto e la tolleranza. Questo è un attacco alla nostra società”, ha scritto Merz, assicurando che “lavoreremo con particolare determinazione per indagare a fondo su questo atto abominevole e garantire che venga punito”, ed esprimendo vicinanza alle vittime e ai loro familiari, augurando una pronta guarigione ai feriti e ringraziando il personale di soccorso intervenuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Attentato al Pride di Berlino, Merz promette pene severe: “Atto ripugnante”. Cordoglio e reazioni anche dall’Italia

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