A Berlino, il giorno dopo l’attacco al Pride, la comunità LGBTQ+ è in stato di shock. Sabato sera, un furgone ha investito i partecipanti alla manifestazione, provocando un morto e 16 feriti. L’incidente si è verificato durante l’evento, senza ancora chiarimenti ufficiali sulle cause. La polizia ha avviato indagini e intensificato i controlli nella zona. La comunità si riunisce per rendere omaggio alle vittime e chiedere maggiore sicurezza.

A Berlino il giorno dopo l’attacco al Pride, la comunità Lgbtq+ è ancora sotto shock. Sabato sera un furgone ha investito i dimostranti alla manifestazione uccidendo una persona e ferendone altre 16. “Si è detto che questo episodio abbia preso di mira persone che erano fuori a festeggiare, ma non è del tutto esatto. Questo presunto attacco colpisce al cuore la comunità queer, scesa in strada qui a Berlino per lottare per la sua libertà e i suoi diritti”, ha detto Andre Lehmann, rappresentante dell’associazione LGBTQ+ LSVD+ mentre sul luogo dell’attacco, nel centralissimo parco di Tiergrten, le persone hanno deposto fiori. La polizia è alla caccia di un sospettato ventunenne, identificato come Abdul B. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pride Berlino, la comunità Lgbtq+ sotto shock dopo l'attacco

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Pride Day to Night Berlin Flags, Rooftop Celebrations & Brasília Under the Stars

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