Attacco al corteo Lgbtq+ a Berlino caccia a un 21enne legato ad ambienti islamisti Merz | Attacco alla nostra libertà Solidarietà da Meloni – Il video

A Berlino, durante il corteo del Christopher Street Day, si è verificato un attacco che ha causato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha identificato un 21enne come sospettato, ritenuto legato a ambienti islamisti. Il ministro ha commentato l’evento definendolo un attacco alla libertà. La premier ha espresso solidarietà, mentre circola un video dell’accaduto.

La polizia di Berlino ha individuato in un 21enne il sospetto responsabile dell’ attentato al Christopher Street Day, in cui è morta una donna e sono rimaste ferite almeno 16 persone. Secondo fonti di polizia citate dai media tedeschi, si tratterebbe di Abdul B., già noto alle forze dell’ordine per la sua vicinanza ad ambienti islamisti. Formalmente resta la cautela degli inquirenti sulla matrice terroristica dell’attacco: «Al momento non sappiamo ancora nulla sui possibili moventi», ha dichiarato un portavoce della polizia. Il 21enne era uscito dal riformatorio solo lo scorso maggio. Le ricerche vicino al furgone usato per l’attacco. Dopo l’attacco avvenuto ai margini del Christopher Street Day di Berlino, la polizia sta setacciando l’area intorno al veicolo che si è lanciata contro la folla. 🔗 Leggi su Open.online

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