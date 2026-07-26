Un furgone ha investito la folla durante il Pride a Berlino, uccidendo una donna e ferendo 16 persone. L'incidente si è verificato intorno alle 22 di sabato sera, causando la sospensione immediata della manifestazione. È stato identificato un sospettato in fuga, ancora ricercato dalle forze dell'ordine. La polizia sta indagando sulle circostanze dell'accaduto e sull'identità delle vittime e dei feriti.

Il Christopher Street Day (CSD), la tradizionale manifestazione del Pride a Berlino che ogni anno richiama centinaia di migliaia di persone a Berlino, è stato interrotto con effetto immediato dopo un grave incidente avvenuto nella serata di sabato, intorno alle 22. Il bilancio è di una donna morta e 16 persone ferite. Secondo il portavoce dei vigili del fuoco della capitale della Germania, Dominik Pretz, citato da ‘Bild’, tre dei feriti versano in condizioni critiche e otto sono gravi. La polizia ha dichiarato di aver identificato un sospetto, che non è ancora stato arrestato, e che avrebbe legami con gruppi islamici nella capitale tedesca. “Il sospetto è noto alla polizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pride Berlino, furgone sulla folla: una donna morta e 16 feriti. Identificato il sospettato in fuga – La diretta

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