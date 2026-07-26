Un furgone ha investito la folla durante il Pride a Berlino, causando un morto e 16 feriti. L'attentatore, identificato, appartiene a ambienti islamisti. La tragedia è avvenuta al termine delle celebrazioni, tra concerti e sfilate. La polizia ha arrestato l'autore dell'attacco, che si trovava alla guida del veicolo. La città si trova sotto shock, con le autorità che stanno indagando sui motivi dell'azione.

Berlino piomba nel terrore al termine di una giornata festosa caratterizzata dalle celebrazioni del Gay Pride con tanto di concerti, sfilate e musica. Festeggiamenti bruscamente interrotti in serata intorno alle 22, quando un minivan bianco è stato visto entrare nel parco cittadino di Tiergarten e investire la folla che si era radunata al suo interno, causando, la morte di una persona - una donna secondo lo Spiegel - e il ferimento di altre sedici, alcune delle quali in modo grave: tre potrebbero non sopravvivere alla notte. C'è un sospetto, non ancora arrestato: sarebbe noto alle autorità e legato ad «ambienti islamisti». E’ fuggito a piedi dopo che il furgone bianco, dopo aver travolto la gente, si è schiantato contro un albero. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Furgone investe la folla al Pride di Berlino, un morto e 16 feriti. Identificato l'attentatore, appartiene ad ambienti islamisti

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