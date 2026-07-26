Prezzo dei carburanti benzina a 1.972 diesel a 2.163 La provincia più cara è Bolzano

Da quifinanza.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo della benzina si attesta a 1,972 euro al litro, mentre il diesel a 2,163 euro. La provincia più costosa è Bolzano. I prezzi sono aggiornati quotidianamente dalle 8.30.

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Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.972 per la benzina, 2.163 per il diesel, 0.772 per il gpl, 1.610 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 26 luglio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.155 Benzina SELF 1.969 GPL SERVITO 0.767 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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