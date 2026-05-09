Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza aggiorna sui prezzi dei carburanti in Italia. Attualmente, la benzina si vende a circa 1,94 euro al litro e il diesel a circa 2,04 euro. Tra le province italiane, quella più costosa è Bolzano, dove i prezzi sono più alti rispetto alla media nazionale. La rubrica quotidiana fornisce dati dettagliati su tutte le regioni italiane.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.940 per la benzina, 2.041 per il diesel, 0.834 per il gpl, 1.584 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 09 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.935 Gasolio SELF 2.039 GPL SERVITO 0.819 Metano SERVITO 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo dei carburanti, benzina a 1.940, diesel a 2.041. La provincia più cara è Bolzano

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