Prezzo dei carburanti benzina a 1.972 diesel a 1.985 La provincia più cara è Bolzano

Da quifinanza.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo della benzina si attesta a 1,972 euro al litro, mentre quello del diesel è a 1,985 euro. La provincia con i costi più elevati è Bolzano. Ogni mattina alle 8.30, viene fornito un aggiornamento sui prezzi dei carburanti nelle diverse regioni italiane.

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Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.972 per la benzina, 1.985 per il diesel, 0.822 per il gpl, 1.582 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 25 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.968 Gasolio SELF 1.977 GPL SERVITO 0.809 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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