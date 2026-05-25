Prezzo dei carburanti benzina a 1.972 diesel a 1.985 La provincia più cara è Bolzano

Il prezzo della benzina si attesta a 1,972 euro al litro, mentre quello del diesel è a 1,985 euro. La provincia con i costi più elevati è Bolzano. Ogni mattina alle 8.30, viene fornito un aggiornamento sui prezzi dei carburanti nelle diverse regioni italiane.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.972 per la benzina, 1.985 per il diesel, 0.822 per il gpl, 1.582 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 25 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.968 Gasolio SELF 1.977 GPL SERVITO 0.809 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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