Il prezzo del diesel self service ha raggiunto quasi 2,20 euro al litro. I prezzi di benzina e gasolio sono in aumento, con nuove variazioni registrate nelle ultime ore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovi rincari per benzina e gasolio: prezzi ancora in salita. I prezzi dei carburanti continuano a crescere, con nuovi aumenti registrati anche nelle ultime ore. Il diesel in modalità self service raggiunge una media di 2,184 euro al litro, avvicinandosi sempre di più alla soglia dei 2,20 euro. Anche la benzina resta su livelli molto elevati, con il prezzo medio che si mantiene poco al di sotto dei 2 euro al litro. La situazione è ancora più pesante per chi viaggia in autostrada: il costo della benzina ha già superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio è oltre quota 2,20 euro. Secondo i dati aggiornati... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Prezzi dei carburanti in aumento: il diesel self service sfiora i 2,20 euro al litro

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Staffetta, corre il prezzo dei carburanti: in autostrada il gasolio tocca i 2,4 euro

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Prezzi benzina ancora in salita: il diesel self service tocca 2,184 euro al litroIl prezzo del diesel self service ha raggiunto 2,184 euro al litro, segnando un aumento rispetto a ieri.

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Temi più discussi: Perché i prezzi di benzina e diesel continueranno a salire ancora nei prossimi giorni; da lunedì 20/7 disponibile la nuova App Osservaprezzi Carburanti; Gasolio al massimo storico: +14% in tre settimane, governo fermo; Caro carburanti, il governo studia introduzione di nuovi tagli alle accise.

*Carburanti: Mimit, prezzo medio self benzina a 1,981 €/l, gasolio a 2,184 €/l* Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - *domenica 26 luglio x.com

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