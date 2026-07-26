Prezzi benzina ancora in salita | il diesel self service tocca 2,184 euro al litro

Da iltempo.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il prezzo del diesel self service ha raggiunto 2,184 euro al litro, segnando un aumento rispetto a ieri. La benzina si mantiene poco sotto i 2 euro al litro, con un incremento lieve rispetto al giorno precedente. I valori dei carburanti continuano a salire dopo giorni di stabilità, con il diesel vicino alla soglia dei 2,2 euro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I prezzi dei carburanti salgono ancora, con un aumento sia pure di poco rispetto a ieri. Il diesel in self service si avvia a varcare la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina resiste di poco sotto i 2 euro al litro. E se ci si sposta sulle autostrade i prezzi sono della benzina sono già oltre i 2 euro e quelli del gasolio superano i 2,2 euro al litro.   In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del made in Italy, oggi domenica 26 luglio 2026, il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,981 euro al litro per la benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Benzina.

prezzi benzina ancora in salita il diesel self service tocca 2184 euro al litro
© Iltempo.it - Prezzi benzina ancora in salita: il diesel self service tocca 2,184 euro al litro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Carburanti, diesel oltre 2,21 euro in autostrada

Video Carburanti, diesel oltre 2,21 euro in autostrada

Notizie e thread social correlati

Prezzi carburanti ancora su, il diesel self service a 2,184 euroI prezzi dei carburanti sono aumentati ancora, con il diesel in modalità self service a 2,184 euro al litro.

Carburanti, stangata d'estate: prezzi ancora in salita, benzina a 1,949 euro e diesel vicino ai 2,20 in autostradaI prezzi dei carburanti continuano a salire, con la benzina che raggiunge una media di 1,949 euro al litro e il diesel che si avvicina ai 2,20 euro,...

Temi più discussi: Perché i prezzi di benzina e diesel continueranno a salire ancora nei prossimi giorni; Ancora rincari per i carburanti. Urso: 'Se necessario agiremo'; Benzina e diesel, continua la corsa dei prezzi: i listini di oggi; Prezzi benzina alle stelle, diesel venduto addirittura a 2,7 euro al litro ma il Governo non taglia le accise.

prezzi benzina ancora inPrezzi benzina ancora in salita: il diesel self service tocca 2,184 euro al litroI prezzi dei carburanti salgono ancora, con un aumento sia pure di poco rispetto a ieri. Il diesel in self service si avvia a varcare la soglia dei ... iltempo.it

prezzi benzina ancora inPerché i prezzi di benzina e diesel continueranno a salire ancora nei prossimi giorniLeggi su Sky TG24 l'articolo Perché i prezzi di benzina e diesel continueranno a salire ancora nei prossimi giorni ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web