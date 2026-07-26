I prezzi dei carburanti salgono ancora, con un aumento sia pure di poco rispetto a ieri. Il diesel in self service si avvia a varcare la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina resiste di poco sotto i 2 euro al litro. E se ci si sposta sulle autostrade i prezzi sono della benzina sono già oltre i 2 euro e quelli del gasolio superano i 2,2 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del made in Italy, oggi domenica 26 luglio 2026, il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,981 euro al litro per la benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Prezzi benzina ancora in salita: il diesel self service tocca 2,184 euro al litro

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Carburanti, diesel oltre 2,21 euro in autostrada

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