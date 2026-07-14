Il prezzo del diesel supera i 2 euro al litro in dieci regioni italiane. Secondo i dati dell’Osservatorio, il rialzo dei carburanti continua a registrarsi nei distributori. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha confermato l’aumento, che riguarda principalmente il carburante più venduto. Non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici dell’incremento o sulle variazioni rispetto ai periodi precedenti.

Roma, 14 luglio 2026 – Ancora un balzo dei prezzi dei carburanti al distributore. A comunicarlo è il ministero delle Imprese e del Made in Italy, in base agli ultimi dati rilevati dall'apposito Osservatorio. Oggi il prezzo medio in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,884 euro al litro per la benzina (era 1,879 euro ieri) e 1,996 euro al litro per il gasolio (era 1,989 euro al litro ieri). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,973 euro al litro per la benzina (1,969 euro il prezzo di ieri) e 2,070 euro al litro per il gasolio (il prezzo ieri era di 2,065 euro al litro). La ripresa della guerra Usa-Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Carburanti.

© Quotidiano.net - Carburanti: nuovo balzo dei prezzi. In dieci regioni il diesel è già sopra i 2 euro al litro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra in Iran: prezzi dei carburanti in rialzo, diesel ai massimi, così come lelettricità

Notizie e thread social correlati

Carburanti, con l’addio al taglio delle accise schizzano i prezzi: il diesel torna anche sopra i 2 euro al litroDopo la fine del taglio delle accise, i prezzi dei carburanti sono aumentati, con il diesel che supera i 2 euro al litro in autostrada.

Carburanti, il diesel torna sopra i 2 euro al litro: pesa l’aumento delle acciseIl prezzo del diesel supera i 2 euro al litro, segnando un aumento legato all'incremento delle accise.

Temi più discussi: Carburanti, quinto giorno di rincari dopo lo stop al taglio delle accise: i consumatori rivogliono gli sconti; I carburanti salgono da 10 giorni: gasolio vicino ai due euro al litro | Quattroruote.it; Benzina e diesel, prezzi medi in forte aumento; Slovenia: aumenta il prezzo del carburante.

Benzina e diesel aumentano ancora in Italia: il gasolio self sfiora i 2 euro al litro e supera la soglia in dieci regioni. Il rialzo segue il nuovo balzo delle quotazioni petrolifere, con rincari anche sulla rete autostradale. #Carburanti x.com

Carburanti: nuovo balzo dei prezzi. In dieci regioni il diesel è già sopra i 2 euro al litroPesa il conflitto nel Golfo persico e la crisi dello Stretto di Hormuz. Federconsumatori: Aggravi di 265 euro a famiglia. Codacons: Il governo valuti nuovi interventi sulle accise ... quotidiano.net

Carburanti, in Calabria il diesel sfiora i 2 euro al litroCarburanti in rialzo, diesel vicino ai 2 euro al litro in Calabria. Benzina a 1,89 euro: pesano tensioni nel Golfo e scorte in calo. ilcrotonese.it