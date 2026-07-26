I prezzi dei carburanti sono aumentati ancora, con il diesel in modalità self service a 2,184 euro al litro. La quota si avvicina ai 2,2 euro, mentre la benzina si mantiene poco sotto i 2 euro. L'incremento rispetto a ieri è contenuto, ma conferma la tendenza al rialzo dei prezzi alla pompa.

I prezzi dei carburanti salgono ancora, con un aumento sia pure di poco rispetto a ieri. Il diesel in self service si avvia a varcare la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina resiste di poco sotto i 2 euro al litro. E se ci si sposta sulle autostrade i prezzi sono della benzina sono già oltre i 2 euro e quelli del gasolio superano i 2,2 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del made in Italy, oggi domenica 26 luglio 2026, il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,981 euro al litro per la benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Prezzi carburanti ancora su, il diesel self service a 2,184 euro

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Staffetta, corre il prezzo dei carburanti: in autostrada il gasolio tocca i 2,4 euro

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