Carburanti su i prezzi | diesel oltre i 2 euro al litro e benzina verso il massimo del 2026
I prezzi dei carburanti sono in aumento. Il diesel supera i 2 euro al litro, mentre la benzina si avvicina ai livelli più alti dal 2026. Nel frattempo, il prezzo del petrolio Brent si avvicina ai 90 dollari al barile. La quotazione della benzina registra una leggera flessione, mentre quella del gasolio continua a salire.
Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il barile torna ad avvicinarsi ai 90 dollari (Brent), la quotazione della benzina arretra leggermente mentre quella del gasolio continua a salire. Salgono pure i prezzi dei carburanti alla pompa, con il diesel sopra quota 2,1 eurolitro e la benzina a soli due centesimi e mezzo dal massimo dell'anno toccato in maggio. Questa mattina 21 luglio il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,942 €l per la benzina (+7 millesimi rispetto a ieri), 2,107 €l per il gasolio (+16), 0,745 €l per il Gpl (-2) e 1,576 €kg per il metano (+5). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,032 €l per la benzina (+7), 2,181 €l per il gasolio (+17), 0,880 €l per il Gpl (invariato) e 1,591 €kg per il metano (+1). 🔗 Leggi su Iltempo.it
Segui gli aggiornamenti su Carburanti.
Carburanti, salgono ancora tutti i prezzi: benzina oltre i 2 euro al litro in autostrada
Notizie e thread social correlati
Caro carburanti, prezzi di benzina e diesel oggi: verde sfiora 1,9 euro al litroNella giornata di oggi, i prezzi dei carburanti lungo le strade italiane si attestano a circa 1,89 euro al litro per la benzina e a poco più di 2,04...
Leggi anche: Carburanti: nuovo balzo dei prezzi. In dieci regioni il diesel è già sopra i 2 euro al litro
Temi più discussi: da lunedì 20/7 disponibile la nuova App Osservaprezzi Carburanti; Mimit: salgono i prezzi dei carburanti, il gasolio di nuovo sopra i 2 euro; Benzina e diesel, dove costano meno? Da oggi la app ufficiale Osservaprezzi carburanti con i prezzi in tempo reale; Prezzo diesel e benzina, nuovi aumenti dei carburanti: i dati.
Continua l'aumento dei prezzi dei #carburanti: in autostrada la media per il self service è di 2,025 €/L per la benzina e 2,164 per il gasolio. Sulla rete urbana siamo a 1,935 €/L per la benzina e 2,091 per il gasolio. x.com
Carburanti : Una App per informare sui prezzi praticati sul territorio facebook
Carburanti, su i prezzi: diesel oltre i 2 euro al litro e benzina verso il massimo del 2026Il barile torna ad avvicinarsi ai 90 dollari (Brent), la quotazione della benzina arretra leggermente mentre quella del gasolio continua a salire. Salgono pure i prezzi dei carburanti alla pompa, con ... adnkronos.com
Benzina e diesel, prezzi di nuovo alle stelle: verde oltre i 2 euro, quanto costa (in più) un pieno per l'auto. La nuova app sui carburanti...Le incognite del conflitto in Medio Oriente fanno ballare le quotazioni del petrolio e i prezzi dei carburanti, stabilmente sopra i due euro anche per ... msn.com