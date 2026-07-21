Carburanti su i prezzi | diesel oltre i 2 euro al litro e benzina verso il massimo del 2026

Da iltempo.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I prezzi dei carburanti sono in aumento. Il diesel supera i 2 euro al litro, mentre la benzina si avvicina ai livelli più alti dal 2026. Nel frattempo, il prezzo del petrolio Brent si avvicina ai 90 dollari al barile. La quotazione della benzina registra una leggera flessione, mentre quella del gasolio continua a salire.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il barile torna ad avvicinarsi ai 90 dollari (Brent), la quotazione della benzina arretra leggermente mentre quella del gasolio continua a salire. Salgono pure i prezzi dei carburanti alla pompa, con il diesel sopra quota 2,1 eurolitro e la benzina a soli due centesimi e mezzo dal massimo dell'anno toccato in maggio. Questa mattina 21 luglio il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,942 €l per la benzina (+7 millesimi rispetto a ieri), 2,107 €l per il gasolio (+16), 0,745 €l per il Gpl (-2) e 1,576 €kg per il metano (+5). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,032 €l per la benzina (+7), 2,181 €l per il gasolio (+17), 0,880 €l per il Gpl (invariato) e 1,591 €kg per il metano (+1). 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Carburanti.

carburanti su i prezzi diesel oltre i 2 euro al litro e benzina verso il massimo del 2026
© Iltempo.it - Carburanti, su i prezzi: diesel oltre i 2 euro al litro e benzina verso il massimo del 2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Carburanti, salgono ancora tutti i prezzi: benzina oltre i 2 euro al litro in autostrada

Video Carburanti, salgono ancora tutti i prezzi: benzina oltre i 2 euro al litro in autostrada

Notizie e thread social correlati

Caro carburanti, prezzi di benzina e diesel oggi: verde sfiora 1,9 euro al litroNella giornata di oggi, i prezzi dei carburanti lungo le strade italiane si attestano a circa 1,89 euro al litro per la benzina e a poco più di 2,04...

Leggi anche: Carburanti: nuovo balzo dei prezzi. In dieci regioni il diesel è già sopra i 2 euro al litro

Temi più discussi: da lunedì 20/7 disponibile la nuova App Osservaprezzi Carburanti; Mimit: salgono i prezzi dei carburanti, il gasolio di nuovo sopra i 2 euro; Benzina e diesel, dove costano meno? Da oggi la app ufficiale Osservaprezzi carburanti con i prezzi in tempo reale; Prezzo diesel e benzina, nuovi aumenti dei carburanti: i dati.

carburanti su i prezziCarburanti, su i prezzi: diesel oltre i 2 euro al litro e benzina verso il massimo del 2026Il barile torna ad avvicinarsi ai 90 dollari (Brent), la quotazione della benzina arretra leggermente mentre quella del gasolio continua a salire. Salgono pure i prezzi dei carburanti alla pompa, con ... adnkronos.com

carburanti su i prezziBenzina e diesel, prezzi di nuovo alle stelle: verde oltre i 2 euro, quanto costa (in più) un pieno per l'auto. La nuova app sui carburanti...Le incognite del conflitto in Medio Oriente fanno ballare le quotazioni del petrolio e i prezzi dei carburanti, stabilmente sopra i due euro anche per ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web