Carburanti su i prezzi | diesel oltre i 2 euro al litro e benzina verso il massimo del 2026

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il barile torna ad avvicinarsi ai 90 dollari (Brent), la quotazione della benzina arretra leggermente mentre quella del gasolio continua a salire. Salgono pure i prezzi dei carburanti alla pompa, con il diesel sopra quota 2,1 eurolitro e la benzina a soli due centesimi e mezzo dal massimo dell'anno toccato in maggio. Questa mattina 21 luglio il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,942 €l per la benzina (+7 millesimi rispetto a ieri), 2,107 €l per il gasolio (+16), 0,745 €l per il Gpl (-2) e 1,576 €kg per il metano (+5). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,032 €l per la benzina (+7), 2,181 €l per il gasolio (+17), 0,880 €l per il Gpl (invariato) e 1,591 €kg per il metano (+1). 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Carburanti, salgono ancora tutti i prezzi: benzina oltre i 2 euro al litro in autostrada

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Continua l'aumento dei prezzi dei #carburanti: in autostrada la media per il self service è di 2,025 €/L per la benzina e 2,164 per il gasolio. Sulla rete urbana siamo a 1,935 €/L per la benzina e 2,091 per il gasolio. x.com

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