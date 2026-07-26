premio bancarella stasera il verdetto

Stasera si svolge il gran finale della 74esima edizione del Premio Bancarella, con la proclamazione del vincitore in piazza della Repubblica a Pontremoli. Sei libri sono ancora in corsa e si aspettano i risultati della giuria. La cerimonia si svolge in una piazza pubblica, con la consegna ufficiale del premio prevista per questa sera. La decisione finale sarà annunciata durante l’evento.

Gran finale per i sei libri che si contendono la 74esima edizione del Premio Bancarella. Stasera laproclamazione del vincitore in piazza della Repubblica a Pontremoli. I volumi sono ’La volta giusta’ di Lorenza Gentile (Feltrinelli), ’Mi chiamo Ruggine’ di Gianlivio Fasciano (Castelvecchi), ’Scandalo a Hollywood’ di Felicia Kingsley (Newton Compton Editori), ’L’Anna che verrà’ di Annalisa Menin (Giunti Editore), ’Io che ti ho voluto così bene’ di Roberta Recchia (Rizzoli), ’Io sono perfetto’ di Paolo Ruffini (La Nave di Teseo). La rosa dei finalisti del Premio Bancarella attraversa un ampio ventaglio di generi narrativi. Il presidente del premio quest’anno è la scrittrice Aurora Tamigio, già vincitrice del Bancarella 2024 con ’Il cognome delle donne’, ospite d’onore il collega Franco Faggiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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