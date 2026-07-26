Nella sera del 26 luglio, è stata diffusa una preghiera che invita a donare il cuore a Dio per trovare pace e conforto durante la notte. La richiesta si concentra sull’invocazione della consolazione divina e sulla speranza che l’amore di Dio intervenga nelle vite di chi prega. La preghiera chiede un atto di offerta personale, affinché il cuore diventi un luogo sacro e degno della presenza divina.

Invochiamo la consolazione divina e chiediamo che la potenza dell’amore di Dio intervenga nella nostra vita: un atto di offerta personale affinché il cuore diventi un tempio sacro e degno della santità del Signore. In questa sera, preghiamo con fiducia al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo: eleviamo il nostro grazie per i doni ricevuti e chiediamo la Sua protezione per la notte. O Dio Uno e Trino, abbi compassione di me e concedimi consolazione. Fa’ che io possa sentire la potenza della Tua gloria e del Tuo amore intervenire nella mia vita. Ti dono tutto me stesso, affinché il mio cuore diventi un tempio degno della tua santità. Amen Per concludere la nostra giornata ci sono molte altre preghiere che possiamo recitare prima di coricarci. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 26 luglio: dona il tuo cuore a Dio per trovare pace e consolazione nella notte

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Preghiera del Pomeriggio GIOVEDI 16 LUGLIO 2026 Secondi Vespri B.V. Maria del Monte Carmelo

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