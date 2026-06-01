Nella preghiera della sera del 1 giugno, si invita a lasciarsi andare a Dio e a trovare pace nel silenzio notturno. Si chiede di sciogliere ogni preoccupazione, confidando nella protezione divina. Il testo sottolinea che il Signore veglia sul riposo e prepara al nuovo giorno, invitando a un abbandono fiducioso.

Sciogliamo ogni affanno nella certezza di essere custoditi da Dio: abbandoniamoci fiducioso mentre il Signore veglia sul nostro riposo e ci prepara ad un nuovo domani. In questo momento di raccoglimento, mettiamoci in ascolto del silenzio della sera, lasciando che ogni affanno e preoccupazione si sciolgano nella certezza assoluta di essere custoditi da mani sicure. Nel silenzio della notte, il Signore veglia sul nostro cammino e prepara per noi un domani pieno di grazia. Consegniamo al Signore ogni pensiero che ha appesantito il cuore oggi. Che questa preghiera sia un atto di abbandono fiducioso, certi che nulla della nostra giornata è andato perduto ai Suoi occhi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 1 giugno: abbandoniamoci a Dio e troviamo pace nel silenzio della notte

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