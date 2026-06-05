Il 5 giugno si invita a recitare una preghiera dedicata al Sacro Cuore di Gesù, chiedendo pace per la notte. La preghiera è rivolta al Cuore Divino con l’obiettivo di trovare rifugio e conforto, e di chiedere protezione per le fragilità umane e nel momento del passaggio finale. Non sono indicati dettagli sul testo specifico della preghiera o su eventuali pratiche correlate.

La preghiera da offrire al Cuore Divin di Gesù, cercando rifugio e conforto per la vita: chiedi la sua protezione per le fragilità terrene e per il momento del passaggio eterno. Con questa preghiera della sera, chiediamo al Signore il dono della pace, l’unica capace di guarire le ferite della giornata e di restituirci la serenità. Invochiamo con totale fiducia la protezione del Sacro Cuore, scudo potente contro ogni turbamento, per accogliere un sonno ristoratore. Accogli, o Cuore Divino, l’offerta di me stesso; sii tu il rifugio della mia vita, il pegno della mia salvezza, il rimedio della mia fragilità e l’asilo sicuro nell’ora della mia morte. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 5 giugno: invochiamo il Sacro Cuore per ricevere la pace in questa notte

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