Il 26 luglio si svolge una preghiera mattutina in cui i fedeli sono invitati a dedicare la giornata alla Santissima Trinità. L’atto consiste nell’offrire la propria giornata a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, chiedendo perdono e protezione. La preghiera invita a invocare la misericordia di Dio Padre per poter affrontare il giorno con sicurezza e fiducia sotto la sua protezione.

Il nostro pieno e concreto atto di adorazione a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo per consacrare la nostra vita alla Sua luce intramontabile. All’inizio di questo giorno, invochiamo il perdono di Dio Padre per camminare sicuri sotto la Sua ala protettrice, certi che la Sua misericordia non ci abbandonerà mai. O Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro con tutto il cuore e ti offro la mia vita. Credo in te, spero in te e ti amo. Tu che sei la luce che non tramonta, illumina il mio cammino e guidami verso il bene. Amen La preghiera si trasforma in vita quando l’adorazione diventa servizio. Chiedere alla Santissima Trinità di abitare il nostro cuore significa impegnarsi a riflettere quella stessa comunione d’amore nei rapporti con chi incontriamo, sotto lo sguardo materno di Maria Regina degli Apostoli. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 26 luglio: offri la tua giornata alla Santissima Trinità

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Preghiera del mattino 26 luglio: offri la tua giornata alla Santissima TrinitàInizia la giornata con la preghiera del mattino per affidarti alla Santissima Trinità e invocare la protezione di Maria. lalucedimaria.it