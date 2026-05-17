Preghiera del mattino 17 maggio | alla Santissima Trinità per l’inizio del giorno

Il 17 maggio, come ogni mattina, si è tenuta una preghiera dedicata alla Santissima Trinità. La cerimonia ha coinvolto i fedeli che hanno lodato il mistero dell’abbraccio tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. L’obiettivo era iniziare la giornata con un momento di riflessione e di preghiera, dedicato alla riconoscenza per questa realtà religiosa. La preghiera si è svolta in un clima di devozione e tranquillità, segnando l’avvio della domenica.

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Lodare il mistero dell’abbraccio eterno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è il modo più rigenerante per aprire il cuore alla grazia all’inizio di questa domenica. Nulla è più rigenerante per il cuore che iniziare il giorno della festa lodando il mistero profondo della Santissima Trinità: l’abbraccio eterno d’amore tra il Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. All’alba di questo nuovo giorno, apriamo i nostri cuori con totale fiducia a Dio, lasciandoci avvolgere dalla Sua tenerezza. Rivolgiamo a Lui questa intensa preghiera del mattino per affidargli le nostre fragilità, invocare il Suo pronto perdono e camminare sicuri sotto la Sua ala protettrice, certi che la Sua misericordia non ci abbandonerà mai. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 17 maggio: alla Santissima Trinità per l’inizio del giorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Evviva la Santissima Trinità! (Comunità di Santo Stefano di Sante Marie, AQ) Sullo stesso argomento Preghiera del mattino 3 maggio: lode alla Santissima Trinità, luce e forza del nostro camminoInvochiamo la potenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo affinché la grazia della Trinità avvolga ogni nostra azione in questo nuovo giorno. Preghiera del mattino, 26 aprile: affidiamo la nostra giornata alla Santissima TrinitàAl sorgere del sole, eleviamo il nostro spirito con una invocazione potente per accogliere la grazia di Dio e camminare con fiducia in questo nuovo... Che metodo usate per completare i vostri Adhkar del mattino e della sera ogni singolo giorno? reddit Preghiera del mattino 17 maggio: alla Santissima Trinità per l’inizio del giornoInizia la giornata rivolgendo la preghiera alla Santissima Trinità per invocare il perdono, la luce divina e i beni promessi dal Padre. lalucedimaria.it Gli occhi dell’anima. Poco fa ammiravo dei fiori di geranio sul mio balcone , per la loro bellezza ;da li a poco ho notato una cosa meravigliosa : tutti i fiori sbocciati volgevano i petali in direzione del sole che volgeva al tramondo .Mi domandavo perche’ di tutto q x.com Preghiera del mattino 15 maggio: Inizia la giornata nel Sacro Cuore di GesùInizia con la preghiera del mattino al Sacro Cuore di Gesù. Offri la tua giornata, le fatiche e le gioie all'amore infinito del Redentore. lalucedimaria.it