Preghiera del mattino 17 maggio | alla Santissima Trinità per l’inizio del giorno

Da lalucedimaria.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 maggio, come ogni mattina, si è tenuta una preghiera dedicata alla Santissima Trinità. La cerimonia ha coinvolto i fedeli che hanno lodato il mistero dell’abbraccio tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. L’obiettivo era iniziare la giornata con un momento di riflessione e di preghiera, dedicato alla riconoscenza per questa realtà religiosa. La preghiera si è svolta in un clima di devozione e tranquillità, segnando l’avvio della domenica.

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Lodare il mistero dell’abbraccio eterno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è il modo più rigenerante per aprire il cuore alla grazia all’inizio di questa domenica. Nulla è più rigenerante per il cuore che iniziare il giorno della festa lodando il mistero profondo della Santissima Trinità: l’abbraccio eterno d’amore tra il Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. All’alba di questo nuovo giorno, apriamo i nostri cuori con totale fiducia a Dio, lasciandoci avvolgere dalla Sua tenerezza. Rivolgiamo a Lui questa intensa preghiera del mattino per affidargli le nostre fragilità, invocare il Suo pronto perdono e camminare sicuri sotto la Sua ala protettrice, certi che la Sua misericordia non ci abbandonerà mai. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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