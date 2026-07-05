Preghiera del mattino 5 luglio | lodiamo la Santissima Trinità in questo giorno di festa

La preghiera di lode e benedizione alla Trinità per chiedere la Sua infinita misericordia: rendiamo gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lasciamoci prendere dalla tenerezza di Dio Padre per invocare il Suo pronto perdono e camminare sicuri sotto la Sua ala protettrice, certi che la Sua misericordia non ci abbandonerà mai. Benedetta sia la Trinità e l’Unità indivisibile: noi la loderemo, poiché operò con noi la sua misericordia. Signore, Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome per tutta la terra! Sia gloria al Padre, al Figliuolo ed allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora, e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen La preghiera si trasforma in vita quando l’adorazione diventa servizio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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