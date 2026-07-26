Precipita mentre lavora in un cantiere in Calabria | operaio muore dopo quattro giorni in ospedale

Notizia in breve

Un operaio di 62 anni è deceduto dopo quattro giorni di ricovero in ospedale a Cosenza. Lo scorso martedì, mentre lavorava in un cantiere a Montalto Uffugo, è caduto e ha riportato ferite che hanno richiesto un intervento medico. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della caduta. La vittima è deceduta nel pomeriggio di domenica. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'incidente.